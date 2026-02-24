Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Dinéault
Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Dinéault samedi 14 mars 2026.
Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance
Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier Maxi tuyaux par Géraldine Cambourian, chanteuse, auteure-compositeur-interprète. Installation sonore interactive et évolutive. A partir de tuyaux de récupération transformés en instruments ludiques, chacun est invité à explorer les sons en tapant, flottant, soufflant, chantant, grattant…
Pour les 0-3 ans accompagnés. Gratuit, sur inscription .
Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance
L’événement Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Dinéault a été mis à jour le 2026-02-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE