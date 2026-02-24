Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance

Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Atelier Maxi tuyaux par Géraldine Cambourian, chanteuse, auteure-compositeur-interprète. Installation sonore interactive et évolutive. A partir de tuyaux de récupération transformés en instruments ludiques, chacun est invité à explorer les sons en tapant, flottant, soufflant, chantant, grattant…

Pour les 0-3 ans accompagnés. Gratuit, sur inscription .

Dinéault 29150 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

