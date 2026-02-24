Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Plonévez-Porzay
Plonévez-Porzay Finistère
Tarif : – –
Date : 2026-03-10
Début : 2026-03-10 09:30:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Atelier Maxi tuyaux par Géraldine Cambourian, chanteuse, auteure-compositeur-interprète. Installation sonore interactive et évolutive. A partir de tuyaux de récupération transformés en instruments ludiques, chacun est invité à explorer les sons en tapant, flottant, soufflant, chantant, grattant…
Pour les 0-3 ans accompagnés. Gratuit, sur inscription .
Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76
