Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Saint-Ségal
Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Saint-Ségal mardi 17 mars 2026.
Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance
Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 10:30:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Atelier Maxi tuyaux par Géraldine Cambourian, chanteuse, auteure-compositeur-interprète. Installation sonore interactive et évolutive. A partir de tuyaux de récupération transformés en instruments ludiques, chacun est invité à explorer les sons en tapant, flottant, soufflant, chantant, grattant…
Pour les 0-3 ans accompagnés. Gratuit, sur inscription .
Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 81 01 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance
L’événement Atelier Maxi tuyaux Les semaines de la petite enfance Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-02-24 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE