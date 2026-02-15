Atelier Mécameuf Tiers lieu Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier Mécameuf

Tiers lieu Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’atelier Mécameufs (en mixité choisie) de 14h à 17h le dimanche. Il est proposé par Juliette et animé par Raymond (parce que le féminisme, c’est l’affaire de tous).

L’atelier est ouvert à toutes et à tous, sauf à ceux qui ont déjà l’habitude de bricoler leur automobile eux-mêmes.

Si tu as une voiture, que la mécanique ne coule pas dans tes veines, mais que tu souhaites apprendre les bases de la méca sur voiture, théorie et pratique → viens.

Un moment détendu où il est conseillé de poser des questions. Des bénévoles hyper sympas et des outils très performants (ça marche aussi dans l’autre sens) seront là pour vous aider à vous émanciper de votre garagiste. .

Tiers lieu Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37 contact@lesonneur.org

English : Atelier Mécameuf

The Mécameufs workshop (mixed gender) from 2pm to 5pm on Sundays. Proposed by Juliette and led by Raymond (because feminism is everyone?s business).

