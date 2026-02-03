Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier

Atelier mécanique vélo participatif

6 Rue du Stand Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

Nouvelle formule 9h à 10h30 thème les freins, comment les réparer et les régler . 11h à 12h réparation libre de son vélo sous les conseils de bénévoles formé.e.s à la mécanique vélo. Outils et matériel spécifiques mis à disposition. Conseils techniques, échanges, convivialité et bonne humeur!

Participation libre, pièces détachées (si besoin) vendues à prix coûtant. .

6 Rue du Stand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 83 80 96 svp25@gmx.com

English : Atelier mécanique vélo participatif

