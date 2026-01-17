Atelier mécanique vélo participatif

6 rue du stand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

Thème le dérailleur arrière. Pause café papotage vélo. Réparation libre sous les conseils de bénévoles formé.e.s à la mécanique vélo. Conseils techniques, échanges, convivialité et bonne humeur au rendez vous ! Participation libre. Pièces détachées (si besoin) vendues à prix coûtant. .

6 rue du stand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 83 80 96 svp25@gmx.com

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English : Atelier mécanique vélo participatif

L’événement Atelier mécanique vélo participatif Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS