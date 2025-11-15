ATELIER MECANIQUE VELO POUR FEMMES Centre Socioculturel K’léidoscope Cholet

ATELIER MECANIQUE VELO POUR FEMMES

Centre Socioculturel K'léidoscope 13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Mesdames,

Vous souhaitez réparer votre vélo mais vous ne savez pas par où commencer ?

Vous aimeriez changer une pièce mais ne souhaitez pas tomber dans des galères interminables ?

Bonne nouvelle l’atelier Mécanique vélo pour femmes revient !

samedi 15 novembre 2025

Horaires 14h-17h

Au centre social Kaléidoscope

☝️Gratuit

NIVEAU DEBUTANTE

⚠️Inscription obligatoire à contact@tavca.fr

⚠️Matériel fourni sauf consommables (consommables =chambre à air, pneu, chaîne etc) .

contact@tavca.fr

