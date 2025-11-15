ATELIER MECANIQUE VELO POUR FEMMES Centre Socioculturel K’léidoscope Cholet
ATELIER MECANIQUE VELO POUR FEMMES
Centre Socioculturel K’léidoscope 13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Mesdames,
Vous souhaitez réparer votre vélo mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous aimeriez changer une pièce mais ne souhaitez pas tomber dans des galères interminables ?
Bonne nouvelle l’atelier Mécanique vélo pour femmes revient !
samedi 15 novembre 2025
Horaires 14h-17h
Au centre social Kaléidoscope
☝️Gratuit
NIVEAU DEBUTANTE
⚠️Inscription obligatoire à contact@tavca.fr
⚠️Matériel fourni sauf consommables (consommables =chambre à air, pneu, chaîne etc) .
Centre Socioculturel K'léidoscope 13 avenue du Président Kennedy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@tavca.fr
