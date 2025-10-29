Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER MECCANO L’ART DE LA CONSTRUCTION Carbonne

ATELIER MECCANO L’ART DE LA CONSTRUCTION Carbonne mercredi 29 octobre 2025.

18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-29 10:00:00
2025-10-29

Atelier Meccano pour les enfants au Domaine de la Terrasse à Carbonne !
Événement proposé par le Domaine de la Terrasse.

English :

Meccano workshop for kids at Domaine de la Terrasse in Carbonne!

German :

Meccano-Workshop für Kinder in der Domaine de la Terrasse in Carbonne!

Italiano :

Laboratorio di meccano per bambini al Domaine de la Terrasse di Carbonne!

Espanol :

Taller de mecano para niños en el Domaine de la Terrasse de Carbonne

