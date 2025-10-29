ATELIER MECCANO L’ART DE LA CONSTRUCTION Carbonne
18 Avenue Aristide Briand Carbonne Haute-Garonne
Début : 2025-10-29 10:00:00
Atelier Meccano pour les enfants au Domaine de la Terrasse à Carbonne !
Événement proposé par le Domaine de la Terrasse. .
18 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 61 70
English :
Meccano workshop for kids at Domaine de la Terrasse in Carbonne!
German :
Meccano-Workshop für Kinder in der Domaine de la Terrasse in Carbonne!
Italiano :
Laboratorio di meccano per bambini al Domaine de la Terrasse di Carbonne!
Espanol :
Taller de mecano para niños en el Domaine de la Terrasse de Carbonne
