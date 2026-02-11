Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Atelier Média-Tech

Saint-Junien Haute-Vienne

2026-02-18

2026-02-18

2026-02-18

Plongez en famille dans l’univers du numérique à l’occasion de la journée Média-Tech à la Médiathèque de Saint-Junien. Pensé pour petits et grands, ce rendez-vous convivial invite à mieux comprendre le monde digital qui nous entoure. Le matin, de 11h à 12h, une intervention ludique sur la cybersécurité, animée par le Réseau des experts cybermenaces, donnera des clés simples pour naviguer en toute sécurité. L’après-midi, de 15h à 17h, place à la pratique avec des ateliers interactifs autour de l’information en ligne proposés par la Ligue de l’enseignement FOL 87. Protection des données, vérification des sources, bons réflexes sur Internet… Autant de conseils utiles à partager en famille ! Gratuit, sur inscription, accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

