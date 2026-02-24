Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien
Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien mercredi 15 avril 2026.
Atelier Média-Tech
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Plongez en famille dans l’univers du numérique à l’occasion de la journée Média-Tech à la Médiathèque de Saint-Junien. Pensé pour petits et grands, ce rendez-vous convivial invite à mieux comprendre le monde digital qui nous entoure.
Plongez dans l’univers fascinant de la robotique lors de cet atelier ! Venez rencontrer Thymio, un robot éducatif ludique et intuitif, idéal pour petits et grands. Que vous soyez curieux, débutant ou passionné, cet atelier est fait pour vous !
Au programme initiation à la programmation, défis amusants et découverte des bases de la robotique, le tout dans une ambiance conviviale et accessible. L’atelier est ouvert à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit, sur inscription, accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Média-Tech
L’événement Atelier Média-Tech Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin