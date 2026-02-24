Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Atelier Média-Tech

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Plongez en famille dans l’univers du numérique à l’occasion de la journée Média-Tech à la Médiathèque de Saint-Junien. Pensé pour petits et grands, ce rendez-vous convivial invite à mieux comprendre le monde digital qui nous entoure.

Plongez dans l’univers fascinant de la robotique lors de cet atelier ! Venez rencontrer Thymio, un robot éducatif ludique et intuitif, idéal pour petits et grands. Que vous soyez curieux, débutant ou passionné, cet atelier est fait pour vous !

Au programme initiation à la programmation, défis amusants et découverte des bases de la robotique, le tout dans une ambiance conviviale et accessible. L’atelier est ouvert à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit, sur inscription, accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

