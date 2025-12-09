Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier
Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier mercredi 22 avril 2026.
Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier
rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application..
Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application… et bien sûr en les testant tous ensemble. Créativité et amusement garantis !
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rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie
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English :
A workshop to create video game levels: first by drawing them with felt-tip pens and white paper, then by animating them with an application…
L’événement Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par Département du Lot