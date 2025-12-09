Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier

Atelier médiathèque d'Assier

Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier mercredi 22 avril 2026.

Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier

rue de la Pierre Levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application..

Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application… et bien sûr en les testant tous ensemble. Créativité et amusement garantis !

  .

rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A workshop to create video game levels: first by drawing them with felt-tip pens and white paper, then by animating them with an application…

L’événement Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par Département du Lot

Prochains événements à Assier