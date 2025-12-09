Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier

rue de la Pierre Levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application..

Un atelier pour créer des niveaux de jeux-vidéo d'abord en les dessinant à l'aide de feutres et feuilles blanches, puis en les animant grâce à une application… et bien sûr en les testant tous ensemble. Créativité et amusement garantis !

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rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie

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English :

A workshop to create video game levels: first by drawing them with felt-tip pens and white paper, then by animating them with an application…

L’événement Atelier Numérique Enfant médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2026-03-21 par Département du Lot