Atelier médiation animal, Rue de Barboilloz Vesoul

Rue de Barboilloz Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte Vesoul Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-01-21 09:30:00
fin : 2026-01-21 10:30:00
2026-01-21
Soins, nourrissage, activités sous forme ludique et pédagogique avec les animaux, animé par Florianne (duo parents/enfants) .
Rue de Barboilloz Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
English : Atelier médiation animal
