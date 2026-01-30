Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou
Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou samedi 14 février 2026.
Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)
Atelier médiation animale (de 6 mois à 10 ans) à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Tarif: 6€
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres
Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)
Animal mediation workshop (6 months to 10 years) at Salle Rosa Bonheur.
Please register on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Price: 6?
