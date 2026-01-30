Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou

Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres

Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)

Atelier médiation animale (de 6 mois à 10 ans) à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif: 6€

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Atelier Médiation animale avec l’association l’atelier des Loutres

Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)

Animal mediation workshop (6 months to 10 years) at Salle Rosa Bonheur.

Please register on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Price: 6?

