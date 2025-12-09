Atelier médiation animale Bourbriac

Atelier médiation animale

Maison de l’enfance Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 10:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Accompagnée de ses compagnons à 4 pattes, Angharad vous propose d’entrer en contact avec les animaux afin de tisser des liens ensemble. Nourrissage, contacts physiques et sensoriels etc… vont rythmer la séance. Nous irons à la rencontre de Yoda, son adorable chien qui la suit partout, ainsi qu’à la rencontre de cochons d’indes et de lapins tout doux ! Sur inscription. Atelier à destination des moins de 3 ans accompagnés d’un-e adulte. .

Maison de l’enfance Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 12 11 33

