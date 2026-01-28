Atelier Médiation animale Musée Urgonia Orgon

Atelier Médiation animale

Jeudi 26 février 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Atelier Médiation animale pour les enfants de 3 à 12 ans animé par l’association Oxy’gène au Musée Urgonia.Enfants

Atelier Médiation animale pour les enfants de 3 à 12 ans animé par l’association Oxy’gène au Musée Urgonia.



Un temps de médiation animale sera proposé aux enfants afin de leur apprendre à créer une relation seine, apaisée et respectueuse des animaux lapins, chien, cochons d’inde.



Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animal mediation workshop for children aged 3 to 12, run by the Oxy?gène association at the Musée Urgonia.

L’événement Atelier Médiation animale Orgon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence