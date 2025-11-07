Atelier médiation animale Maison de l’enfance Paimpol

Atelier médiation animale Maison de l’enfance Paimpol vendredi 7 novembre 2025.

Atelier médiation animale

Maison de l’enfance 7 Rue Jean Moulin Paimpol Côtes-d’Armor

Un atelier qui permet aux enfants et aux adultes d’entrer en contact avec les animaux afin de tisser des liens ensemble. Nourrissage et contacts physiques et sensoriels vont rythmer la séance. Atelier animé par Mélinda Le Gall de Mel & Cie . Sur inscription. Atelier à destination des moins de 3 ans accompagnés d’un-e adulte. .

Maison de l’enfance 7 Rue Jean Moulin Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 12 77 25

