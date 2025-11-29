Atelier médiation artistique Koku Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier médiation artistique Koku

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Plongez en famille dans un univers inspiré des rythmes et sonorités d’Afrique.

Guidés par Koku, musicien et médiateur artistique, vous serez invités à explorer la musique comme un espace de rencontre, de partage et de liberté.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Immerse your family in a universe inspired by the rhythms and sounds of Africa.

Guided by musician and artistic mediator Koku, you’ll be invited to explore music as a space for meeting, sharing and freedom.

