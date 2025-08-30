Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules

Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules samedi 30 août 2025.

Atelier médiation équine cohérence cardiaque

75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

9h30 à 11h30 Un moment unique tout en douceur pour aborder sereinement la rentrée

Réservation 06 21 10 19 07

.

75 Chemin des Pierres Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07

English :

9:30 to 11:30 a.m. A unique, gentle moment for a serene start to the new school year

Reservations 06 21 10 19 07

German :

9.30 bis 11.30 Uhr Ein einzigartiger Moment ganz sanft, um den Schulanfang gelassen anzugehen

Reservierung 06 21 10 19 07

Italiano :

dalle 9.30 alle 11.30 Un modo unico e delicato per iniziare con serenità il nuovo anno scolastico

Prenotazioni 06 21 10 19 07

Espanol :

de 9.30 a 11.30 horas Una forma única y suave de empezar el nuevo curso escolar con tranquilidad

Reservas 06 21 10 19 07

L’événement Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules a été mis à jour le 2025-08-23 par Haut Pays du Velay Tourisme