Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules
Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules samedi 30 août 2025.
Atelier médiation équine cohérence cardiaque
75 Chemin des Pierres Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
9h30 à 11h30 Un moment unique tout en douceur pour aborder sereinement la rentrée
Réservation 06 21 10 19 07
.
75 Chemin des Pierres Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07
English :
9:30 to 11:30 a.m. A unique, gentle moment for a serene start to the new school year
Reservations 06 21 10 19 07
German :
9.30 bis 11.30 Uhr Ein einzigartiger Moment ganz sanft, um den Schulanfang gelassen anzugehen
Reservierung 06 21 10 19 07
Italiano :
dalle 9.30 alle 11.30 Un modo unico e delicato per iniziare con serenità il nuovo anno scolastico
Prenotazioni 06 21 10 19 07
Espanol :
de 9.30 a 11.30 horas Una forma única y suave de empezar el nuevo curso escolar con tranquilidad
Reservas 06 21 10 19 07
L’événement Atelier médiation équine cohérence cardiaque Raucoules a été mis à jour le 2025-08-23 par Haut Pays du Velay Tourisme