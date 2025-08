Atelier méditation Espace Bayles Isle Isle

Atelier méditation Espace Bayles Isle

141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-05

fin : 2025-09-05

Venez avec votre tapis, votre coussin de méditation ou votre chaise pour un temps de méditation en plein air. Un temps pour s’installer et entrer dans la pratique, puis deux temps de méditation de 10 et 15 minutes avec une partie guidée et une partie en silence.

Ouvert aux débutants.

Réservations par téléphone (en lien). .

141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

