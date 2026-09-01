Atelier méditation Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros

Informations pratiques

Saint-Quay-Perros

Atelier méditation

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Que vous soyez novices ou pratiquants de longue date, venez nous rejoindre au sein d’un petit groupe (10 pers. max) pour méditer ensemble tous les 3e samedis du mois à la Maison Kénanaise de St Quay Perros. .

Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 32 08 86

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English :

L’événement Atelier méditation Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose