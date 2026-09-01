Atelier méditation Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros
samedi 19 septembre 2026 · Place Valérie Masson-Delmotte · Saint-Quay-Perros
Informations pratiques
Saint-Quay-Perros
Atelier méditation
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Que vous soyez novices ou pratiquants de longue date, venez nous rejoindre au sein d’un petit groupe (10 pers. max) pour méditer ensemble tous les 3e samedis du mois à la Maison Kénanaise de St Quay Perros. .
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 32 08 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier méditation Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose