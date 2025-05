Atelier méditation sur le coeur – TARBES Tarbes, 17 juin 2025 19:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-17 19:00:00

fin : 2025-06-17 20:00:00

2025-06-17

Heartfulness est un organisme international à but non lucratif offrant un ensemble de techniques yogiques centrées sur le cœur.

Pratique ouverte à tous (il n’est pas nécessaire de savoir méditer pour en faire l’expérience.)

Il n’y a rien de particulier à amener, la méditation se pratique assis.

Déroulé de la séance

– une relaxation/régénération (une dizaine de min)

– un temps de silence sur le coeur (une vingtaine de min)

– un petit temps d’échange pour finir

Informations/Réservation auprès d’Emilie 06.74.98.40.96

TARBES 1 avenue Alsace Lorraine

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 98 40 96

English :

Heartfulness is an international non-profit organization offering a set of heart-centered yogic techniques.

Practice open to all (you don’t need to know how to meditate to experience it)

There’s nothing special to bring; meditation is practiced seated.

Course of the session

– relaxation/regeneration (about ten minutes)

– a time of silence on the heart (about twenty minutes)

– a short exchange to finish

Information/Booking with Emilie: 06.74.98.40.96

German :

Heartfulness ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die eine Reihe von herzzentrierten yogischen Techniken anbietet.

Die Praxis ist für alle offen (man muss nicht meditieren können, um sie zu erleben)

Sie müssen nichts Besonderes mitbringen, die Meditation wird im Sitzen praktiziert.

Ablauf der Sitzung

– eine Entspannung/Regeneration (ca. 10 Min.)

– eine Zeit der Stille auf dem Herzen (ca. 20 Min.)

– eine kurze Zeit des Austauschs zum Abschluss

Informationen/Reservierung bei Emilie: 06.74.98.40.96

Italiano :

Heartfulness è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che offre una serie di tecniche yogiche incentrate sul cuore.

Pratica aperta a tutti (non è necessario saper meditare per sperimentarla)

Non è necessario portare nulla di particolare; la meditazione si pratica da seduti.

Corso della sessione

– rilassamento/rigenerazione (circa dieci minuti)

– un tempo di silenzio sul cuore (circa venti minuti)

– una breve discussione per concludere

Informazioni/Prenotazione con Emilie: 06.74.98.40.96

Espanol :

Heartfulness es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece una serie de técnicas yóguicas centradas en el corazón.

Práctica abierta a todos (no es necesario saber meditar para experimentarla)

No es necesario traer nada especial; la meditación se practica sentado.

Desarrollo de la sesión

– relajación/regeneración (unos diez minutos)

– un tiempo de silencio sobre el corazón (unos veinte minutos)

– un breve debate para terminar

Información/Reserva con Emilie: 06.74.98.40.96

