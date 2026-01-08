Atelier Méli-Mélo Bibliothèque des Valmeux Vernon

Atelier Méli-Mélo

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Atelier multi-supports

Un carillon, une balle rebondissante, un bonhomme thermomètre ou un renne en bois. Quel objet choisiras tu de décorer et de sauver? .

