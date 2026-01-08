Atelier Méli-Mélo Bibliothèque des Valmeux Vernon
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Atelier multi-supports
Un carillon, une balle rebondissante, un bonhomme thermomètre ou un renne en bois. Quel objet choisiras tu de décorer et de sauver? .
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr
English : Atelier Méli-Mélo
