Atelier mémoire « Activ’ Méninges » Ccas de Gannat Gannat mardi 23 septembre 2025.

Atelier mémoire « Activ’ Méninges »

Ccas de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat Allier

Début : Mardi 2025-09-23 15:00:00

fin : 2025-10-14 16:30:00

2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-02

Un atelier mémoire de 8 séances sera proposé du mardi 23 septembre au mardi 2 décembre, de 15h à 16h30.

Ccas de Gannat 14, allée des tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

English :

An 8-session memory workshop will run from Tuesday September 23 to Tuesday December 2, from 3pm to 4:30pm.

German :

Ein acht Sitzungen umfassender Gedächtnisworkshop wird von Dienstag, dem 23. September, bis Dienstag, dem 2. Dezember, von 15.00 bis 16.30 Uhr angeboten.

Italiano :

Un laboratorio di memoria in 8 sessioni si svolgerà da martedì 23 settembre a martedì 2 dicembre, dalle 15.00 alle 16.30.

Espanol :

Del martes 23 de septiembre al martes 2 de diciembre, de 15.00 a 16.30 horas, se impartirá un taller de memoria de 8 sesiones.

