Atelier Memoire avec Malie Gien lundi 10 novembre 2025.

Atelier Mémoire avec Malie, jeudi à 14h30.
Le jeudi à 14h30, un atelier Mémoire animé par Malie aura lieu en salle 203 du centre Anne de Beaujeu.
Cette activité est organisée par l’UTL.   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

English :

Memory workshop with Malie, Thursday at 2.30pm.

German :

Workshop Gedächtnis mit Malie, Donnerstag um 14:30 Uhr.

Italiano :

Laboratorio Memoria con Malie, giovedì alle 14.30.

Espanol :

Taller Memoria con Malie, jueves a las 14.30 horas.

