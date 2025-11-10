Atelier Memoire avec Malie Gien
Atelier Memoire avec Malie Gien lundi 10 novembre 2025.
Atelier Memoire avec Malie
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 14:30:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Atelier Mémoire avec Malie, jeudi à 14h30.
Le jeudi à 14h30, un atelier Mémoire animé par Malie aura lieu en salle 203 du centre Anne de Beaujeu.
Cette activité est organisée par l’UTL. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
English :
Memory workshop with Malie, Thursday at 2.30pm.
German :
Workshop Gedächtnis mit Malie, Donnerstag um 14:30 Uhr.
Italiano :
Laboratorio Memoria con Malie, giovedì alle 14.30.
Espanol :
Taller Memoria con Malie, jueves a las 14.30 horas.
L’événement Atelier Memoire avec Malie Gien a été mis à jour le 2025-10-21 par OT GIEN