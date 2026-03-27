Atelier Memoire avec Malie Gien
Atelier Memoire avec Malie Gien lundi 20 avril 2026.
Atelier Memoire avec Malie
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Atelier Mémoire avec Malie, jeudi à 14h30.
Le jeudi à 14h30, un atelier Mémoire animé par Malie aura lieu en salle 203 du Centre Anne de Beaujeu.
Cette activité est organisée par l’UTL de Gien.
Ouvert uniquement aux adhérents .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
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English :
Memory workshop with Malie, Thursday at 2.30pm.
L’événement Atelier Memoire avec Malie Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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