Atelier Memoire avec Malie

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Atelier Mémoire avec Malie, jeudi à 14h30.

Le jeudi à 14h30, un atelier Mémoire animé par Malie aura lieu en salle 203 du Centre Anne de Beaujeu.

Cette activité est organisée par l’UTL de Gien.

Ouvert uniquement aux adhérents .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

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English :

Memory workshop with Malie, Thursday at 2.30pm.

L’événement Atelier Memoire avec Malie Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN