Atelier mémoire | Chanteuges Salle des associations Chanteuges

Atelier mémoire | Chanteuges

Salle des associations 5 cours de l’Abbaye Chanteuges Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-02 09:30:00

fin : 2026-05-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-02

Le CCAS et l’Association Culturelle & Sociale de Chanteuges proposent 10 séances de travail sur la mémoire, ouvertes à tous. Le nombre de participants est limité. Gratuit pour les chanteugeois.

Salle des associations 5 cours de l’Abbaye Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 91 44

English :

The CCAS and the Association Culturelle & Sociale de Chanteuges are offering 10 memory work sessions, open to all. The number of participants is limited. Free for Chanteuges residents.

