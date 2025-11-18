Atelier Mémoire Association Compli’Cité Courcelles
Atelier Mémoire Association Compli’Cité Courcelles mardi 18 novembre 2025.
Atelier Mémoire
Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-12-16 15:30:00
Date(s) :
2025-11-18
ATELIER MÉMOIRE pour les plus de 60 ans
Se concentrer, réfléchir, s’entraîner, se rencontrer, jouer, partager
5 séances , les mardis de 14h à 15h30
18 novembre 2025
25 novembre 2025
2 décembre 2025
9 décembre 2025
16 décembre 2025
Gratuit, sur inscription .
Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com
English : Atelier Mémoire
German : Atelier Mémoire
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Mémoire Courcelles a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON