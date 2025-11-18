Atelier Mémoire Association Compli’Cité Courcelles

Atelier Mémoire

Association Compli'Cité 6 grande rue Courcelles Doubs

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-12-16 15:30:00

2025-11-18

ATELIER MÉMOIRE pour les plus de 60 ans

Se concentrer, réfléchir, s’entraîner, se rencontrer, jouer, partager

5 séances , les mardis de 14h à 15h30

18 novembre 2025

25 novembre 2025

2 décembre 2025

9 décembre 2025

16 décembre 2025

Gratuit, sur inscription .

Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com

