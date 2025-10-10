ATELIER MEMOIRE Magalas
ATELIER MEMOIRE Magalas vendredi 10 octobre 2025.
ATELIER MEMOIRE
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-31
2025-10-10 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19
Atelier mémoire Exercices jeux/Bonne humeur/Aucun jugement, de 11h00 à 12h00
animé par Florence Dauly à la Médiathèque Kalliopé.
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
English :
Memory workshop: Exercises, games, good humor, no judgment, 11:00am to 12:00pm
led by Florence Dauly at Médiathèque Kalliopé.
German :
Gedächtnis-Workshop: Übungen Spiele/gute Laune/kein Urteil, von 11:00 bis 12:00 Uhr
geleitet von Florence Dauly in der Mediathek Kalliopé.
Italiano :
Laboratorio di memoria: esercizi, giochi, buon umore, nessun giudizio, dalle 11.00 alle 12.00
condotto da Florence Dauly presso la Médiathèque Kalliopé.
Espanol :
Taller de memoria: ejercicios, juegos, buen humor, sin juicios, de 11.00 a 12.00 h
a cargo de Florence Dauly, en la Mediateca Kalliopé.
