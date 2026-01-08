ATELIER MÉMOIRE Magalas

ATELIER MÉMOIRE

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-17 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26

Rencontre et partage autour de différents jeux de 11h à 12h à la Médiathèque Kalliopé Atelier animé par Florence Dauly.

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Meeting and sharing games from 11am to 12pm at the Médiathèque Kalliopé: Workshop led by Florence Dauly.

