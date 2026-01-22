Atelier mémoire Menditte
Atelier mémoire Menditte lundi 9 février 2026.
Atelier mémoire
Mairie Menditte Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Le Collectif souletin propose un atelier mémoire à Menditte.
Il est ouvert aux personnes âgées de 55 ans et plus. Vous participerez à des jeux et l’on vous donnera des astuces et des conseils pour booster votre mémoire. Sur inscription uniquement. .
Mairie Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
English : Atelier mémoire
