Atelier mémoire Menditte

Atelier mémoire

Mairie Menditte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Le Collectif souletin propose un atelier mémoire à Menditte.

Il est ouvert aux personnes âgées de 55 ans et plus. Vous participerez à des jeux et l’on vous donnera des astuces et des conseils pour booster votre mémoire. Sur inscription uniquement. .

Mairie Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61

