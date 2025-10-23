Atelier mémoire Espace Pierre Rondier Thénezay

Atelier mémoire Espace Pierre Rondier Thénezay jeudi 23 octobre 2025.

Espace Pierre Rondier 1 Cité Rondier Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Un moment pour stimuler ses neurones tout en douceur !

À travers des jeux ludiques, des exercices d’observation, de logique, de langage ou encore de culture générale, vous entretiendrez vos capacités cognitives dans une ambiance conviviale et détendue.

Pas de compétition ici, juste le plaisir d’apprendre, de rire et de partager un bon moment ensemble !

Sur inscription ! .

Espace Pierre Rondier 1 Cité Rondier Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 41 38 33

