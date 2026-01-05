Atelier Mémoires de guerre, envie de paix Médiathèque Chalais

Atelier Mémoires de guerre, envie de paix

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

En 2026, les médiathèques de Lavalette Tude Dronne lancent un projet sur la mémoire des conflits, l’exil et la vie en temps de guerre.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Atelier Mémoires de guerre, envie de paix

In 2026, the Lavalette Tude Dronne media libraries are launching a project focused on the memory of conflicts, exile, and life in times of war.

