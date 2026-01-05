Atelier Mémoires de guerre, envie de paix Cour de la mairie Montmoreau

Atelier Mémoires de guerre, envie de paix

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

En 2026, les médiathèques de Lavalette Tude Dronne lancent un projet sur la mémoire des conflits, l’exil et la vie en temps de guerre.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

English : Atelier Mémoires de guerre, envie de paix

In 2026, the Lavalette Tude Dronne media libraries are launching a project focused on the memory of conflicts, exile, and life in times of war.

