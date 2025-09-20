Atelier Memory : Les mouvements architecturaux Médiathèque Le Tréport

Durée 1h30.

Atelier – Memory Les mouvements architecturaux

Et si l’architecture devenait un jeu d’enquête ?

Avec ARchiEs, partez pour un voyage dans le temps : du roman aux cathédrales gothiques, des palais de la Renaissance aux dorures de Versailles, jusqu’aux gratte-ciel modernes en verre et béton.

« Ferme les yeux… et imagine des styles qui voyagent dans le temps : le roman solide, le gothique qui s’élance vers le ciel, la Renaissance élégante, l’Art nouveau fleuri ou le moderne en verre et béton. Avec ArchiEs, entre dans le jeu de l’architecture et deviens le détective des styles d’hier et de demain. »

Médiathèque 18 place de l’église, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 84 88 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064257120073 [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 86 84 88 »}] Médiathèque-Ludothèque du Tréport, ancien marché couvert réhabilité en 2013, prix ruban du patrimoine 2014. Parking disponible

mediatheque@ville-le-treport.fr