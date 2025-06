Atelier mensuel de relaxation et méditation – Crèche Loretxoak Ascain 19 juin 2025 18:30

Pyrénées-Atlantiques

Atelier mensuel de relaxation et méditation Crèche Loretxoak 49 Chemin Xorroetaberria Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 19:30:00

Date(s) :

2025-06-19

Cet atelier de relaxation, respiration et méditation guidée, animé par Laurie Devulder, psychologue clinicienne, est proposé une fois par mois, à Ascain.

L’objectif ?

Créer un espace de bien-être et de ressourcement, accessible à tous, pour prévenir le stress, reconnecter le corps et apaiser le mental, dans une ambiance bienveillante et respectueuse.

Aucune expérience n’est requise.

La pratique est guidée pas à pas et peut se faire :

sur un tapis ou un coussin (que vous pouvez apporter),

ou assis·e sur une chaise (mise à disposition sur place).

L’atelier est animé uniquement en français.

L’enregistrement audio de la séance pourra vous être envoyé par email pour que vous puissiez pratiquer chez vous.

La psychologue est bénévole, et tous les bénéfices sont reversés à la crèche associative d’Ascain, pour financer du matériel, des projets pédagogiques ou des sorties pour les enfants. .

Crèche Loretxoak 49 Chemin Xorroetaberria

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 28 74 loretxoak.ascain@gmail.com

