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Atelier mes bons réflexes beauté en été Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon

vendredi 10 juillet 2026 · Le Panier du Bien-Être · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Panier du Bien-Être
Adresse
3 rue au Lin
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Atelier mes bons réflexes beauté en été

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28

Cet été, prenez une vraie pause pour vous et profitez d’un atelier personnalisé autour du bien-être et de la beauté.
Cette semaine, découvrez les bons réflexes beauté avant, pendant et après le soleil.
Réservez votre créneau d’une heure sur la plage horaires identifiée.   .

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 00 94 

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English :

L’événement Atelier mes bons réflexes beauté en été Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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