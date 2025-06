Atelier Mes cookies Smarties Sweet Delices Agen Boé 16 juillet 2025 10:30

Lot-et-Garonne

Atelier Mes cookies Smarties Sweet Delices Agen 2 Rue de la Poste Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Les kids et ados pâtissent chez Sweet Délices. Avec ce cours, les jeunes Chefs vont apprendre à réaliser eux mêmes de délicieux cookies aux smarties. Ils repartiront avec leur création. A partir de 5 ans.

Les kids et ados pâtissent chez Sweet Délices.

Avec ce cours, les jeunes Chefs vont apprendre à réaliser eux mêmes de délicieux cookies aux smarties.

Ils repartiront avec leur création.

A partir de 5 ans.

Rappel: Tout atelier non annulé 72h à l’avance est dû (sauf cas de force majeure comme hospitalisation ou déces familial), aucun rembousement (sous forme de bon d’achat) ou remplacement ne pourra avoir lieu. .

Sweet Delices Agen 2 Rue de la Poste

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 78 80 97 56

English :

Kids and teens bake at Sweet Délices. In this class, young chefs learn how to make their own delicious smartie cookies. They’ll leave with their own creation. Ages 5 and up.

German : Atelier Mes cookies Smarties

Kids und Teens backen bei Sweet Délices. In diesem Kurs lernen die jungen Chefs, wie sie selbst köstliche Smarties-Cookies herstellen können. Sie werden ihre Kreation mit nach Hause nehmen. Ab 5 Jahren.

Italiano :

I bambini e gli adolescenti avranno di che divertirsi a Sweet Délices. Con questo corso, i giovani chef impareranno a fare da soli dei deliziosi biscotti smartie. Torneranno a casa con la loro creazione. Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol : Atelier Mes cookies Smarties

Los niños y los adolescentes están de enhorabuena en Sweet Délices. Con este curso, los jóvenes chefs aprenderán a hacer ellos mismos deliciosas galletas smartie. Se irán a casa con su propia creación. Para niños a partir de 5 años.

L’événement Atelier Mes cookies Smarties Boé a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Destination Agen