ATELIER MES COSMÉTIQUES NATURELS Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 29 novembre 2025.

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Découvrez la composition de vos produits ménagers et cosmétiques, ainsi que leur impact sur votre santé et sur l’environnement. Heureusement il existe les produits éco-labellisés et la fabrication maison ! Venez tester quelques recettes naturelles que vous pourrez facilement refaire chez vous.

adhérent 5€, non-adhérent 10€

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

Discover the composition of your household and cosmetic products, as well as their impact on your health and the environment. Fortunately, there are eco-labelled products and homemade products! Come and try out a few natural recipes that you can easily recreate at home.

members: 5?, non-members: 10?

German :

Finden Sie heraus, wie Ihre Haushalts- und Kosmetikprodukte zusammengesetzt sind und welche Auswirkungen sie auf Ihre Gesundheit und die Umwelt haben. Zum Glück gibt es Produkte mit dem Öko-Label und die Herstellung zu Hause! Probieren Sie einige natürliche Rezepte aus, die Sie zu Hause leicht nachmachen können.

mitglied: 5?, Nicht-Mitglied: 10?

Italiano :

Scoprite la composizione dei vostri prodotti domestici e cosmetici e il loro impatto sulla salute e sull’ambiente. Per fortuna esistono prodotti con marchio ecologico e prodotti fatti in casa! Venite a provare alcune ricette naturali che potrete facilmente rifare a casa.

soci: 5 euro, non soci: 10 euro

Espanol :

Descubra la composición de sus productos domésticos y cosméticos, y su impacto sobre su salud y el medio ambiente. Afortunadamente, existen productos con etiqueta ecológica y productos caseros Venga a probar algunas recetas naturales que podrá volver a preparar fácilmente en casa.

socios: 5 euros, no socios: 10 euros

