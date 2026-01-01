Atelier Mes couleurs de l’année

Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Et si tu offrais à ton année 2026 un élan nouveau, clair et vibrant ?Familles

Atelier tout en douceur pour créer ta roue de visualisation, plus connue sous le nom de vision board. Un moment pour déposer tes intentions, faire émerger tes envies profondes et poser des images sur ce que tu souhaites inviter dans ta vie en 2026.

Dans une ambiance bohème et nature, aux portes du Perche, tu seras accompagnée pas à pas pour

clarifier ce que tu veux vraiment vivre,

créer ton tableau d’intentions 2026,

laisser parler ta créativité sans pression,

t’offrir un temps rien que pour toi.

Tout le matériel est fourni, ainsi que quelques petites douceurs pour nourrir le corps autant que l’esprit.

Matériel inclus

Une parenthèse créative pour bien commencer l’année… .

Champrond-en-Gâtine 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 65 34 05 81

English :

What if you gave your year 2026 a new, clear and vibrant impetus?

