Atelier Mes Pauses Bien-être à Sézanne Prétoire Sézanne

L’Association Sophrologie Bien-être vous propose un atelier Qu’est ce que le Desig Humain ? le 8 février 2026 de 14h à 16h dans la salle des Cordeliers au Prétoire de Sézanne.Tout public

QU’EST CE QUE LE DESIGN HUMAIN ?

Envie de connaître sa nature profonde ? Besoin de transformation personnelle ?

Le Design Humain est une pratique de développement personnel qui vous permet de définir qui vous êtes pour trouver votre équilibre naturel. .

Prétoire Cour d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 40 24 07 54

English : Atelier Mes Pauses Bien-être à Sézanne

The Association Sophrologie Bien-être is offering a workshop entitled Qu’est ce que le Desig Humain? on February 8, 2026 from 2 to 4 pm in the Salle des Cordeliers at the Prétoire in Sézanne.

