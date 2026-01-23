Atelier Mes Pauses Bien-être à Sézanne Prétoire Sézanne

Atelier Mes Pauses Bien-être à Sézanne

Prétoire Cour d’Orléans Sézanne Marne

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 19:30:00

2026-02-13

L’Association Sophrologie Bien-être vous propose un atelier Découverte de la médecine symbolique le 13 février 2026 de 17h à 19h30 au Prétoire de Sézanne.Tout public

DÉCOUVERTE DE LA MÉDECINE SYMBOLIQUE

Pratique Constellations avec les baguettes coudées

Les ateliers mis au point par la médecine symbolique sont guidés pas les baguettes coudées.

C’est un moment de soin individuel et collectif. Les positionnements, les symboles, mettent en lumière une problématique à découvrir, puis la prise de conscience permet de remettre la loi par un rite symbolique. .

Prétoire Cour d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est sophrologie.bienetre@orange.fr

English : Atelier Mes Pauses Bien-être à Sézanne

The Association Sophrologie Bien-être proposes a workshop Discovering symbolic medicine on February 13, 2026 from 5pm to 7:30pm at the Prétoire in Sézanne.

