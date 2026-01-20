Atelier Mes petites marionnettes Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Atelier Mes petites marionnettes

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

.

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mes petites marionnettes

L’événement Atelier Mes petites marionnettes Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE