Atelier Mes sablés de Noël en duo parent/enfant Fronsac

Atelier Mes sablés de Noël en duo parent/enfant

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-10

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-21 2025-12-22

Cette année, réalisez vos plus beaux sablés de Noël ! Passez un moment privilégié avec votre enfant en créant de délicieux et magnifiques biscuits décorés.

Au programme

-Première heure Préparez ensemble une pâte parfumée aux épices de Noël, puis découpez vos biscuits à l’aide d’emporte-pièces en forme de sapin, boule de Noël, flocon, chausson de Noël, sucre d’orge, etc.

-Deuxième heure Place à la décoration ! Grâce au glaçage royal déjà préparé et à mes démonstrations pas à pas, vous apprendrez à donner vie à vos biscuits en jouant avec les couleurs, les détails et les effets.

Vous repartirez avec vos créations, à partager ensemble ou à offrir pour Noël. Les sablés se conservent 4 à 6 semaines, parfait pour patienter jusqu’au réveillon (si vous tenez jusque là !). .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

