Atelier Métal repoussé Comme les Grands Brest

Atelier Métal repoussé

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-01-03 10:30:00
fin : 2026-01-03 12:00:00

2026-01-03

Le métal repoussé, c’est une technique de création qui permet de produire des dessins en relief…
Et c’est canon !
Avec Juliette de Pikouz

Informations pratiques
Durée 1 h 30
De 10 à 14 ans

Sur inscription .   .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97 

