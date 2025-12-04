Atelier Métal repoussé Comme les Grands Brest

Atelier Métal repoussé

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 10:30:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Le métal repoussé, c’est une technique de création qui permet de produire des dessins en relief…

Et c’est canon !

Avec Juliette de Pikouz

Informations pratiques

Durée 1 h 30

De 10 à 14 ans

Sur inscription . .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

English :

L’événement Atelier Métal repoussé Brest a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue