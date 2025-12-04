Atelier Métal repoussé Comme les Grands Brest
Atelier Métal repoussé Comme les Grands Brest samedi 3 janvier 2026.
Atelier Métal repoussé
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 10:30:00
fin : 2026-01-03 12:00:00
Date(s) :
2026-01-03
Le métal repoussé, c’est une technique de création qui permet de produire des dessins en relief…
Et c’est canon !
Avec Juliette de Pikouz
Informations pratiques
Durée 1 h 30
De 10 à 14 ans
Sur inscription . .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
English :
L’événement Atelier Métal repoussé Brest a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue