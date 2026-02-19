[Atelier] Métal repoussé de pâques Chez Bleu Biscuit Dieppe

[Atelier] Métal repoussé de pâques

Envie de vivre une expérience créative et originale ?

L’Atelier Brut vous invite à découvrir le métal repoussé, une technique artisanale fascinante qui permet de transformer une simple feuille de métal en un véritable objet décoratif.

Au fil de l’atelier, vous apprendrez à travailler les reliefs, les formes et les motifs pour créer un cœur ornemental unique, inspiré des ex-voto et de l’art sacré. Guidé pas à pas, chacun repart avec sa propre création, façonnée à la main.

Accessible à tous, cet atelier est un moment de détente, de créativité et de découverte, idéal pour s’initier à un savoir-faire artisanal dans une ambiance conviviale.

Tarif 35 €

Places limitées

Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59

Le 2 avril à l’Inattendu

Le 6 avril chez Bleu Biscuit .

Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59

