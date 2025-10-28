Atelier métal repoussé (dessins en relief sur une fine feuille de métal) Salle des fetes Courbillac

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Atelier métal à repousser (dessins en relief sur une fine feuille de métal)

Découverte de la technique du métal à repousser, avec création de décors mérovingiens (bijoux,

couteaux, haches…)

15h-16h30 7-11 ans

Salle des fetes Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

English :

Tuesday, October 28

Metal repoussé workshop (relief drawings on a thin sheet of metal)

Discover the repoussé metal technique, and create Merovingian decorations (jewelry, knives, axes…),

knives, axes…)

3pm-4.30pm 7-11 years

German :

Dienstag, 28. Oktober

Workshop Drückendes Metall (Reliefzeichnungen auf einem dünnen Metallblatt)

Entdeckung der Technik des Metalldrückens mit Herstellung von merowingischen Verzierungen (Schmuck,

messer, Äxte …)

15h-16h30 7-11 Jahre

Italiano :

Martedì 28 ottobre

Laboratorio di repoussé in metallo (disegni a rilievo su una sottile lastra di metallo)

Scoperta della tecnica del repoussé in metallo, con la creazione di decorazioni merovingie (gioielli, coltelli, asce…),

coltelli, asce…)

15.00-16.30 7-11 anni

Espanol :

Martes 28 de octubre

Taller de repoussé en metal (dibujos en relieve sobre una fina lámina de metal)

Descubrimiento de la técnica del repoussé en metal, con la creación de decoraciones merovingias (joyas, cuchillos, hachas…),

cuchillos, hachas…)

15:00-16:30 7-11 años

