Atelier métal repoussé (dessins en relief sur une fine feuille de métal) Salle des fetes Courbillac

Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
Mardi 28 octobre
Atelier métal à repousser (dessins en relief sur une fine feuille de métal)
Découverte de la technique du métal à repousser, avec création de décors mérovingiens (bijoux,
couteaux, haches…)
15h-16h30 7-11 ans
Salle des fetes Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
English :
Tuesday, October 28
Metal repoussé workshop (relief drawings on a thin sheet of metal)
Discover the repoussé metal technique, and create Merovingian decorations (jewelry, knives, axes…),
knives, axes…)
3pm-4.30pm 7-11 years
German :
Dienstag, 28. Oktober
Workshop Drückendes Metall (Reliefzeichnungen auf einem dünnen Metallblatt)
Entdeckung der Technik des Metalldrückens mit Herstellung von merowingischen Verzierungen (Schmuck,
messer, Äxte …)
15h-16h30 7-11 Jahre
Italiano :
Martedì 28 ottobre
Laboratorio di repoussé in metallo (disegni a rilievo su una sottile lastra di metallo)
Scoperta della tecnica del repoussé in metallo, con la creazione di decorazioni merovingie (gioielli, coltelli, asce…),
coltelli, asce…)
15.00-16.30 7-11 anni
Espanol :
Martes 28 de octubre
Taller de repoussé en metal (dibujos en relieve sobre una fina lámina de metal)
Descubrimiento de la técnica del repoussé en metal, con la creación de decoraciones merovingias (joyas, cuchillos, hachas…),
cuchillos, hachas…)
15:00-16:30 7-11 años
