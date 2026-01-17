[Atelier] Métal repoussé Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Métal repoussé Chez Bleu Biscuit Dieppe lundi 9 février 2026.
[Atelier] Métal repoussé
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-02-09 19:00:00
fin : 2026-02-23 21:00:00
2026-02-09 2026-02-23
Envie de vivre une expérience créative et originale ?
L’Atelier Brut vous invite à découvrir le métal repoussé, une technique artisanale fascinante qui permet de transformer une simple feuille de métal en un véritable objet décoratif.
Au fil de l’atelier, vous apprendrez à travailler les reliefs, les formes et les motifs pour créer un cœur ornemental unique, inspiré des ex-voto et de l’art sacré. Guidé pas à pas, chacun repart avec sa propre création, façonnée à la main.
Accessible à tous, cet atelier est un moment de détente, de créativité et de découverte, idéal pour s’initier à un savoir-faire artisanal dans une ambiance conviviale.
Tarif 35 € (fournitures comprises)
Places limitées
Inscription obligatoire au 06 88 34 66 59 .
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59
