Atelier Méthode Feldenkrais alléger son port de tête Rue Jean Moulin Soustons

Atelier Méthode Feldenkrais alléger son port de tête

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Retrouvez en douceur les sensations d’une nuque libre et déliée pour un port de tête sans effort avec la Méthode Feldenkrais.

Comment vous portez votre tête ? Est-ce la tête qui vous guide dans vos mouvements et le reste suit ? Quelle organisation trouver pour alléger son port de tête ?

L’évolution humaine nous a placés en position verticale. Garder la tête haute est de plus en plus compliqué dans un monde dominé par les écrans. Et malheureusement, on ne se rend pas compte que notre corps tout entier s’adapte et crée des limitations qui peuvent se projeter sur la nuque, sur la qualité de la respiration et sur toute la chaîne posturale.

Cet atelier propose de reprendre contact en douceur avec la tête et d’explorer son articulation avec la colonne vertébrale, avec les yeux, les mâchoires, toujours dans une approche du moindre effort et de confort propres à la Méthode Feldenkrais. .

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 contact@lhumen.care

English : Atelier Méthode Feldenkrais alléger son port de tête

Gently rediscover the sensations of a free and relaxed neck for effortless head carriage with the Feldenkrais Method.

