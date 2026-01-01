Atelier Mets du vert dans ta ville ! Vitré

Atelier Mets du vert dans ta ville !

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

2026-01-24

Venez imaginer et fabriquer votre maison verte à partir de matériaux recyclés.

Vous pourrez semer ou planter votre toit !

A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.

Gratuit, sur inscription. .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11

