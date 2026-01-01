Atelier Mets du vert dans ta ville ! Vitré
Atelier Mets du vert dans ta ville ! Vitré samedi 24 janvier 2026.
Atelier Mets du vert dans ta ville !
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez imaginer et fabriquer votre maison verte à partir de matériaux recyclés.
Vous pourrez semer ou planter votre toit !
A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte.
Gratuit, sur inscription. .
1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
